Menino de 5 anos quase morre após ser atacado por 6 pitbulls

Um menino da Jamaica de 5 anos quase morreu recentemente após ser atacado por 6 cachorros pitbulls. De acordo com informações do The Sun, o fato teria acontecido enquanto a criança retornava de uma loja de doces para sua casa.

No dia do ocorrido, Mickele Allen, foi encontrado pelo irmão na rua, enquanto ele ainda era atacado pelos animais. Devido a gravidade do caso, o menino foi levado para um hospital da cidade de Nova York.

Em entrevista, o chefe de cirurgia plástica do Montefiore Medical Center, Evan Garfein, revelou que Allen teve 60% do couro cabeludo arrancado.

Você também pode se interessar por:

Sobre o estado do menino, com base em sua análise, o profissional ainda acrescentou alguns detalhes sobre as feridas: “A maior parte de sua testa, sua orelha esquerda, parte de sua bochecha esquerda, ferimentos graves em ambos os braços e ambas as pernas”.

Para que o transporte à cidade de Nova York fosse possível, Garfein, após tomar conhecimento do caso do pequeno, organizou uma campanha de arrecadação no valor de $ 250.000 dólares.

Mickele passou inicialmente por uma intervenção cirúrgica de aproximadamente 9 horas, o que ajudou a solucionar alguns problemas emergenciais, mas deve ser submetido ainda a outros procedimentos.

A mãe, Shereen Grindley, contou que está otimista com a evolução do quadro de Allen: “Ele está se recuperando muito rápido, está comendo, está falando, ele é simplesmente incrível, incrível. Estou tão emocionada”.

Por fim, sobre os cachorros que protagonizaram os ataques, 3 deles foram encontrados e resgatados pela Sociedade Jamaicana para a Prevenção da Crueldade com os Animais (Traduzido do inglês) com a ajuda da polícia local.

Você pode conferir também: