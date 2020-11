Vídeo registra momento em que entregador é atacado por pitbull; veja

Um vídeo compartilhado recentemente pelo site Live Leak e em alguns sites de notícias chamou a atenção de diversos internautas. Nele, é possível ver o momento exato em que um entregador da empresa americana Amazon é atacado por um cão da raça pitbull enquanto realizava seu trabalho.

No registro feito por uma câmera de segurança pode-se perceber que o homem, não identificado, caminha tranquilamente com uma caixa nas mãos, quando sofre o ataque surpresa.

São segundos de tensão e vários gritos do entregador que sofre diversos ataques do cão feroz. O animal só para de fato, após a chegada de outra pessoa que ao que tudo indica deve ser o dono do pitbull.

Não há informações sobre o atual estado de saúde do profissional e nem se ele sofreu alguma ferida grave.

Frequentemente são veiculadas notícias de ataques de cachorros pitbull e embora não haja necessariamente uma informação comprovada de que eles são perigosos, somente o estereótipo, fica o alerta para que as pessoas adotem os cuidados necessários com os cães em geral.

Assista abaixo o vídeo: