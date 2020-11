A vingança do javali: Vídeo mostra como homem foge após ataque inesperado de animal

Compartilhado há cerca de 6 dias no YouTube, um vídeo mostra mais uma vez como algumas atitudes de animais são inesperadas. Na gravação, que esta repercutindo, um homem aparece vigiando um javali com uma espécie de vara metálica e tudo aparentemente está normal, embora a inquietação evidente do animal.

Sobre o último ponto citado anteriormente, tudo estava de fato normal, até que o javali resolve atacar o indivíduo que aparece nas imagens. No vídeo, é possível ver como ele ainda tenta se defender, porém nem a barra é suficiente para deter o animal, então ele sai correndo e gritando de desespero.

Nas imagens, pode-se notar ainda que por pouco o homem não levou uma mordida na mão.

Não há informações sobre se de fato o javali conseguiu alcançá-lo e nem se foi preso novamente.

Ficou curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo compartilhado no YouTube.