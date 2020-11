5 pernas? Conheça o bezerro que tem um membro extra crescendo em suas costas

Compartilhado recentemente pelo site Live Leak, um vídeo vem chamando a atenção de diversos internautas e deixando-os impactados. Nele, um bezerro da cidade de Xianyang, na China, não só nasceu, mas tem uma perna crescendo em suas costas.

Para quem está curioso, a perna extra do animal já tem cerca de 60 centímetros e é facilmente vista na gravação que tem repercutido nas redes.

E embora ela possa parecer algo “anormal” para muitos, segundo o que aponta um engenheiro de gado sênior do Centro de Controle e Prevenção de Doenças Animais do Condado de Sanyuan, este é um tipo de mutação genética normal e ao que se sabe, não oferece nenhum tipo de risco à saúde do bezerro.

Vale lembrar que o fato chama atenção, principalmente porque embora não seja foram do comum, não é sempre que uma vaca é registrada com uma perna extra crescendo em suas costas.

Se você ficou curioso para saber como isso é possível, confira a seguir ao vídeo compartilhado no YouTube.