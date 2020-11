Mulher que conheceu homem no Tinder é dopada e estuprada

Uma mulher de 31 anos prestou queixa de estupro neste domingo contra um homem que conheceu no aplicativo de relacionamento Tinder, em Cuiabá, Mato Grosso.

Ela disse à polícia que conheceu o homem pelo aplicativo e combinaram de se encontrar em um bar por volta das 19h50.

De lá, eles foram para outro bar no centro da cidade, onde ela só se lembra de ter tomado apenas uma cerveja. É a última lembrança que tem da noite.

Depois disso, ela só se lembra de ter acordado em um quarto de motel com os órgãos genitais feridos e com o suspeito tentando manter relações sexuais com ela novamente.

Assim que saiu do motel, ela buscou ajuda em um hospital e foi encaminhada para a Delegacia da Mulher.

O suspeito não teve o nome divulgado e ainda não foi localizado. (Com O Livre)