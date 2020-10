Vídeo registra momento impactante em que terremoto derruba prédio na Turquia

No dia de ontem (30) um forte terremoto de magnitude 7.0 atingiu o Mar Egeu e teve reflexos consideráveis na Turquia e na Grécia. O número de mortos e feridos seguem sendo contabilizados pelas entidades locais, que continuam trabalhando também para encontrar pessoas desaparecidas.

Além do vídeo em que um jovem registra o momento em que o terremoto acontece através de uma transmissão ao vivo, outras imagens também chamaram a atenção dos internautas. Desta vez, um prédio, localizado na cidade de Esmirna, região costeira do Mar Egeu, é derrubado após sofrer com o impacto do evento sísmico.

Agora, cerca de um dia 1 após o ocorrido, continua-se uma corrida contra o tempo, que é essencial para encontrar possíveis sobreviventes.

Sobre o caso do prédio que desabou em Esmirna, após o terremoto, não há detalhes se já estava vazio.

Assista o vídeo a seguir:

O que fazer em casos de terremotos?

Embora quase não sejam evidentes quando são registrados terremotos no Brasil, a Defesa Civil do estado de Minas Gerais disponibiliza em seu site uma cartilha com orientações sobre o que fazer e quais cuidados adotar em casos de impactos sísmicos em grandes proporções. Saiba mais no link.