Vídeo mostra homem voando ao tentar estacionar quadriciclo; veja o momento

Um vídeo divulgado recentemente nas redes sociais chamou a atenção de diversos internautas. Nele, um homem voa ao tentar estacionar um quadriciclo no reboque de uma caminhonete.

Na gravação, do último dia 16 de outubro, é possível ver que o indivíduo, não identificado, acelera o pequeno veículo para acessar o reboque, mas não consegue frear e é quando o inesperado acontece.

Por pouco, um homem que estava próximo não foi atingido. Já o que estava conduzindo o quadriciclo, acabou voando.

Não há informações sobre o estado atual de saúde do homem que foi arremessado do veículo e nem do prejuízo total a qual terá.

Habilitação para conduzir quadriciclo no Brasil

Diferente do que muitos pensam, no Brasil é necessário habilitação de categoria “B” para a condução de quadriciclo. A regra está prevista no artigo 143 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).