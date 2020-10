Indiano bate recorde mundial após ficar mais de 4 horas com a cabeça coberta de abelhas

Um homem indiano se tornou uma das mais recentes celebridades da internet e do Guinness Worlds Records, ele bateu um novo recorde mundial: o de ficar o maior tempo possível com a cabeça coberta de abelhas.

Conhecido como Nature M S, o homem tem contato com as abelhas desde seus 7 anos de idade e segundo o Guinness, no Facebook, ele possui cerca de 15 de experiência apícola.

Para entrar no livro dos recordes, ele ficou por exatas 4 horas, 10 minutos e 5 segundos com as abelhas na parte superior de seu corpo. Até o momento não há nenhum outro indivíduo que tenha batido esse tempo.

A empresa, responsável por analisar as façanhas dos mais variados indivíduos ao redor do mundo, esclareceu ainda que o indiano tentou esse recorde para “conscientizar as pessoas sobre a importância das abelhas de apicultura”.

Quer ver como foi o momento em que Nature M S bateu o recorde que o deixou conhecido mundialmente? Confira abaixo um vídeo publicado pelo Guinness Worlds Records, no Facebook.