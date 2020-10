Besouro de Ferro: Conheça este inseto praticamente indestrutível; saiba o motivo

Você já parou para pensar na possibilidade de existir um inseto praticamente indestrutível? Se não, esta é uma excelente oportunidade para conhecer o Besouro de Ferro que é a capaz de resistir ao atropelamento de um carro ou até mesmo a diversas bicadas de um pássaro.

Mas o que faz ele ter a estrutura tão resistente?

Segundo informações do portal de notícias Hindustan Times e de um estudo publicado recentemente pela Nature, o inseto pode resistir até 39.000 vezes o seu peso e sua resistência se deve principalmente à sua estrutura que é composta por camadas e funciona como um quebra-cabeça. E saber destas informações pode contribuir para outras coisas também importantes, dentre elas: como criar veículos mais fortes?

Leia também:

Após comprovarem qual era o peso máximo que ele resistiria (39.0000), os especialistas responsáveis pela análise descobriram que outras espécies aguentavam somente um terço desta pressão.

Como neste caso trata-se de uma espécie que não voa, o estudo explica que o élitro que é um tipo de proteção para as asas, se endureceu e fortaleceu com o tempo. E foi justamente neste momento que os cientistas entenderam como esse fator, associado a estrutura do besouro de ferro contribuiu para esta resistência.

Os especialistas aproveitam agora para entender melhor como fazer desta informação um benefício para o mundo dos humanos.

Confira o estudo completo no link.