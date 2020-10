Aqui estão os 5 animais exóticos que você possivelmente nunca viu

Com exceção de profissionais que trabalham com este nicho, para qualquer outra pessoa, conhecer as mais variadas espécies que existem ao redor do planeta, pode ser uma tarefa difícil, isso por diversos motivos dentre eles a questão geográfica, que implica no fato de que muitos animais considerados exóticos não existem em território nacional, como é o caso do Quokka, você conhece.

Mas não se preocupe, pois para te ajudar a se atualizar e conhecer mais sobre o reino animal, separamos 5 animais exóticos que você possivelmente nunca viu. Preparado para conferir quais são?

1 – Diabo-espinhoso

Para começar, temos ele, o Diabo-espinhoso, que é uma espécie de réptil encontrada na Austrália.

2 – Saiga

Se você viu ou conhece pelo menos através de imagens um antílope, saiba que o Saiga é um animal da mesma família.

3 – Dragão Azul

Da espécie Glaucus atlanticus, o Dragão Azul é considerado a lesma do mar.

4 – Peixe-morcego

Senão o mais diferente, o peixe-morcego é uma espécie encontrada em parte da costa brasileira e se diferencia pelo “batom” em sua boca e sua cara carrancuda.

5 – Budião Azul

E para encerrar, temos este que também é um peixe e pode ser encontrado no Brasil, Bahamas e Bermudas. O que diferencia o Budião Azul é que ele parece estar sorrindo a todo o momento.

E então, você já os conhecia?