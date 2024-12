Mulher é morta a facadas pelo namorado em São Caetano, no ABC

Michele Fernandes Graccini da Silva, de 28 anos, foi morta a facadas pelo namorado, Caio do Carmo Rasquinho, de 31 anos, após uma discussão em sua residência na Rua Tocantins, no bairro Nova Gerty, em São Caetano do Sul, no ABC. O corpo da vítima foi encontrado no sábado (7), quando a Polícia Militar foi acionada para apoiar o Corpo de Bombeiros no combate a um incêndio no local.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), com o fogo controlado, os policiais localizaram Michele já sem vida, com ferimentos possivelmente causados por faca.

No local, também estava o suspeito, que era socorrido pelo Samu. Ao perceber a presença dos policiais, ele confessou o crime.

Caio foi levado a um hospital para atendimento médico e, em seguida, encaminhado à Delegacia de Polícia de São Caetano do Sul, onde foi preso.

A perícia recolheu a faca usada no crime e analisou o imóvel, que apresentava sinais de violência e degradação.

O caso foi registrado como feminicídio e incêndio. As autoridades seguem investigando as circunstâncias do crime.