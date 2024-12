ICMS das ‘blusinhas’ vai ficar mais caro com decisão do Confaz

A alíquota de Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) para produtos importados no valor de até US$ 50 vai subir de 17% para 20% em 1º de abril de 2025. A decisão foi tomada pelos secretários estaduais e foi oficializada na reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), nesta sexta-feira (6).

ANÚNCIO

A justificativa para o aumento da alíquota é adotar uma tributação semelhante a aplicada para produtos fabricados e vendidos no Brasil. Embora tenha ficado conhecida como taxação de ‘blusinhas’ em função do setor de moda, essa tributação de importados inclui todos os produtos de até US$ 50. Por isso podem ser também itens para o lar, beleza e acessórios, entre outros.

Leia mais:

Homem é denunciado pela sogra após conseguir aplicar um golpe milionário

Haddad anuncia isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil

Como é grande fabricante de confecções, têxteis e de uma série de produtos de outros setores, Santa Catarina é um dos estados mais beneficiados com essa tributação mais equilibrada dos importados em plataformas digitais. Entre as maiores estão a Shein e a AliExpress.

Desde agosto do ano passado, a Receita Federal também está cobrando 20% de taxa sobre importados no valor de até US$ 50. Para compras no exterior com valor entre US$ 50 e US$ 3.000, a alíquota de importação é de 60%.