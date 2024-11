Homem é denunciado pela sogra após conseguir aplicar um golpe milionário

Imagens do processo mostram as transferências feitas pela idosa.

Uma mulher de 63 anos denunciou o próprio genro à polícia após perder aproximadamente R$12 milhões em um golpe aplicado pelo homem. As transferências foram feitas entre os anos de 2018 e 2022, sendo que a mulher acreditava estar fazendo uma série de investimentos financeiros. O caso em questão foi registrado em Goiânia, segundo publicação do G1.

De acordo com a mulher, que enviou uma declaração por meio de seus advogados, o homem tinha um grande poder de convencimento. “Acreditei mais nele do que nos meus próprios filhos. Ele sempre dava garantias, dizia que estava tudo bem. Assinei contratos sem ler, coisa que nunca havia feito. Agora, só me resta tentar reaver pelo menos parte disso judicialmente”.

Representada pelo advogado Leonardo Lacerda Jubé, a vítima está arrasada e apresenta problemas de saúde física e mental em decorrência do golpe. Ela também segue inconformada com a ação do suspeito e afirma estar inconformada com a situação.

Entenda o golpe

Segundo o advogado da vítima, ela realizou uma série de transferências para o genro entre os anos de 2018 e 2022. O valor transferido era proveniente das economias da idosa e de uma herança recebida por ela. Somente em 2022 ela começou a desconfiar do homem depois de descobrir que ele perdeu o valor de R$20 milhões.

Na época, a vítima tentou buscar informações sobre seus investimentos, mas o genro se negou a passar detalhes e avisou que sofreu perdas, principalmente com bitcoins. Neste momento ela decidiu buscar por apoio jurídico. O homem chegou a ser notificado via cartório, mas não prestou esclarecimentos sobre o dinheiro.

“Recebemos uma resposta de que ele não tinha contas a prestar, que era uma questão familiar e quem deveria tomar conta das contas era a minha cliente, em tese de que ela administrava mal as próprias contas”, afirma o advogado.

“Diante dos relatos que nos foram feitos, de que havia uma mistura de contas de investimento de contas de terceiros para a conta pessoal, nós fizemos uma denúncia-crime na Delegacia do Idoso”, explica. Até o momento, não foram divulgadas novas informações sobre o caso, que corre em segredo de Justiça.