Candidatos se preparam para a segunda fase da Fuvest 2025

Os candidatos convocados para a segunda fase da Fuvest 2025 seguem na preparação para realizar a nova etapa de provas. Conhecida por ser um dos vestibulares mais disputados do país, a Fuvest é uma das formas de acesso para a Universidade de São Paulo (USP).

A segunda fase da Fuvest 2025 está programada para acontecer nos dias 15 e 16 de dezembro. As provas realizadas nestas datas possuem questões dissertativas que avaliam conhecimentos específicos das áreas de estudo do curso pretendido pelos candidatos.

No primeiro dia, os candidatos realizam a prova de Português, Literatura Brasileira e Redação. Já no dia seguinte os candidatos serão submetidos a uma prova de conhecimentos específicos de acordo com a área do conhecimento a qual pertence o curso pretendido, desta forma podem ser aplicadas questões de Matemática, Física, História ou Geografia. Ao todo, cada prova conta com 12 questões.

Provas de habilidades específicas

Indo além das provas dissertativas, algumas carreiras contam com provas de habilidades específicas, como é o caso dos cursos de Artes e Música. Estas provas acontecerão no mês de janeiro e contam com um conteúdo específico e detalhado por carreira.

O resultado da Fuvest será divulgado somente no dia 24 de janeiro de 2025, sendo que a primeira chamada para matrícula ocorre no dia 28, junto com a divulgação da lista de posicionamento dos candidatos.