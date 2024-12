Vítimas de acidente na Rodovia dos Bandeirantes eram trabalhadores de uma obra no local

As quatro vítimas fatais do acidente envolvendo dois caminhões e um carro na Rodovia dos Bandeirantes foram identificadas na última quinta-feira, dia 5 de dezembro. Os quatro homens, com idades entre 34 e 55 anos, trabalhavam em uma obra de pavimento na rodovia na altura de Jundiaí, interior de São Paulo.

De acordo com publicação do G1, todas as vítimas eram trabalhadores da obra. Os homens foram atingidos enquanto estavam no acostamento da pista. Inicialmente, foi informado de que o motorista de um dos caminhões não visualizou a sinalização da obra e entrou no local, provocando o acidente.

Saiba quem são as vítimas:

Damião Limeira de Brito

Damião Limeira de Brito tinha 43 anos e trabalhava como líder de sinalização na obra. Ele morava na zona oeste de São Paulo e deixa a esposa e uma filha de 10 anos. Ele havia retornado de férias apenas um dia antes do acidente.

Diego Rodrigues da Silva

Morador da zona sul de São Paulo, Diego Rodrigues da Silva tinha 40 anos e estava noivo. Ele atuava como técnico de segurança do trabalho na empresa.

Robert Andres Cova Ravelo

Venezuelano, Robert Andres Cova Ravelo tinha 39 anos e trabalhava como ajudante geral de obras. Ele residia na zona norte de São Paulo, na Vila Brasilândia.

José Carlos da Silva

A última vítima a ser identificada é José Carlos da Silva, de 55 anos, que trabalhava como ajudante geral e fazia a sinalização das obras. Ele era morador da cidade de Francisco Morato, em São Paulo.

Outros quatro trabalhadores seguem internados

Além das vítimas que não resistiram aos ferimentos, outros quatro trabalhadores seguem internados no Hospital São Vicente e não possuem previsão de alta. Das quatro vítimas internadas, duas estão em estado grave enquanto as demais seguem estáveis. São elas:

Cristiano de Farias Silva;

Erivonaldo Alves Machado;

Clayton Dutra Pereira;

Gabriel Schneider Muller.

Segundo a reportagem, a empresa FBS Construtora, contratante dos trabalhadores, confirmou que um funcionário que estava no local conseguiu escapar sem ferimentos. Ele está sendo amparado pela empresa e recebe acompanhamento psicológico devido ao choque causado pela situação.