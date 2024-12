Litoral de São Paulo tem 27 praias impróprias para o banho

O relatório de balneabilidade das praias do litoral de São Paulo, emitido pela Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (Cetesb), indica de 27 praias estão impróprias para o banho neste final de semana. Destas, 20 estão no litoral Norte.

A avaliação da Cetesb tem como base a quantidade de bactérias presentes nas águas e o risco de contaminação para os banhistas.

Entre as cidades com maior índice de contaminação está Ubatuba, com sete praias impróprias, Ilhabela, com seus, Caraguatatuba, com quatro e São Sebastião, com bandeira vermelha em três praias.

No litoral sul, Guarujá tem uma praia imprópria (Perequê), no Boqueirão, a Ponta da Praia tem bandeira vermelha, assim como a Prainha, de São Vicente. Na Praia Grande, Aviação, Vila Tupi e Maracanã, na Vila Caiçara, também têm restrição para o banho.

As demais 148 praias da faixa litorânea de São Paulo têm a bandeira verde para o banho de mar, pelo menos até o próximo dia 12, quando a Cetesb fará nova medição e classificação de risco.

CLASSIFICAÇÃO

Desde 2001, por resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama),as praias são classificadas em duas categorias: própria e imprópria. A categoria Própria é subdividida em “Excelente”, “Boa” e “Satisfatória”.

Essa classificação se baseia na densidade de bactérias fecais medidas em amostras coletadas ao longo de cinco semanas consecutivas, baseado na presença de três indicadores microbiológicos para avaliar a poluição fecal: coliformes termotolerantes (anteriormente conhecidos como coliformes fecais), Escherichia coli e enterococos.