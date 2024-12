São Paulo pode ter pancadas de chuva no período da tarde

Após dias de chuvas intensas, a cidade de São Paulo começa essa quinta-feira com sol disputando espaço entre muitas nuvens, mas sem previsão de chuva nesta manhã, de acordo com dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura.

A temperatura também sobe um pouco nesta quinta-feira, atingindo a máxima de 24º C no decorrer da tarde, indicando um final de semana mais quente do que os últimos dias.

PANCADAS DE CHUVA

No final da tarde há previsão de pancadas de chuvas isoladas em algumas áreas da Capital podendo chegar a ‘forte intensidade’, segundo o CGE, porém são chuvas de curta duração e com baixo nível de precipitação e baixo potencial de alagamento.

A sexta-feira também deve começar com sol entre nuvens, e mais uma vez a combinação de tempo abafado e brisa marítima colaboram para a formação de chuva no final da tarde.

A sexta-feira já será mais quente do que os dias anteriores e os termômetros podem chegar a 28º C no decorrer da tarde.

FINAL DE SEMANA

O sábado e domingo terão dias mais quentes, com temperaturas de até 30º C. A previsão de sol entre nuvens e pancadas de chuvas no final da tarde permanece também no final de semana, segundo a Climatempo.