Sargento da PM atira na direção de crianças que brincavam na rua no litoral de SP

Um sargento aposentado da Polícia Militar disparou contra crianças que o alertaram sobre a seta e o farol de seu carro em uma rua de Itanhaém, no litoral de São Paulo. Segundo o G1, as imagens de uma câmera de segurança registraram a ação do homem, que deu ré com o veículo, desceu e disparou contra as crianças que estavam na calçada.

O registro foi feito na Rua Humberto Ladalardo, no bairro Savoy, durante a noite do último sábado, dia 30 de novembro. Segundo a reportagem, o sargento aposentado já foi identificado e compareceu ao 3º Distrito Policial (DP) para prestar esclarecimentos à polícia. Na ocasião, a arma do homem foi apreendida.

Ninguém ficou ferido

Nas imagens registradas pela câmera de segurança é possível ver o momento em que o carro entra na rua e um menino alerta o condutor para “ligar a seta” enquanto uma menina completa dizendo a ele para “acender o farol”. Na sequência, o homem desce do carro e atira contra as crianças, que correm. Na sequência, ele retorna para o carro e foge do local.

O pai da menina registrou um boletim de ocorrência e deu detalhes do ocorrido. Segundo ele, que estava em casa enquanto a filha brincava com amigos na calçada, foi possível ouvir um barulho semelhante ao de “bombinhas” momentos antes da criança entrar correndo em casa. Ele ainda explica que a menina revelou que foram feitas três tentativas de disparo, sendo os dois primeiros falhos.

O caso foi registrado como ameaça e estatuto do desarmamento – disparo de arma de fogo, na última segunda-feira, dia 02 de dezembro. Até o momento, o sargento envolvido no caso não se pronunciou sobre o ocorrido.