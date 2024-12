“R$20 mil na conta ou as intimidades reveladas”: herói do título do Botafogo na Libertadores sofre tentativa de extorsão

Um dos heróis do título do Botafogo na Libertadores foi alvo de ameaças de exposição de vídeos íntimos. De acordo com o G1, que teve acesso às imagens das conversas, a prima da ex-esposa de Luiz Henrique, jogador do Botafogo e da seleção brasileira, pediu uma transferência de R$20 mil em troca de não divulgar vídeos e imagens antes da final da competição que terminou com a vitória do time do Rio de Janeiro.

ANÚNCIO

Leia também: VÍDEO: Imagem mostra quando PM joga homem em rio na Zona Sul de SP; Corregedoria apura o caso

De acordo com informações divulgadas, Raissa Cândida da Rocha foi presa em flagrante. Ela é prima de Ana Carolina Andrade, a ex-esposa do atacante. O relacionamento entre Luiz Henrique e Ana Carolina chegou ao fim recentemente. A prisão de Raíssa foi convertida em prisão preventiva pela Justiça durante a audiência de custódia. Ela confessou o crime.

Outras pessoas podem estar envolvidas

Apesar de a única prisão realizada até o momento ser a de Raissa, a polícia não descarta a possibilidade de que outras pessoas estejam envolvidas na tentativa de extorsão ao jogador. Nas mensagens, a mulher faz uma série de ameaças a Luiz Henrique e pede a ele que envie rapidamente o valor solicitado.

“Ok jogador, não posso esperar mais não. Pessoal tá me cobrando aqui (...) Você tá pagando mesmo para ver. Tá gostando de sair na mídia (...) Eu não tenho nada a perder. Quem tem é você. Faz tua história de forma positiva. As coisas que eu tenho aqui de você só vai fazer você virar mais chacota ainda. Dito isso, os 20 mil na minha conta até amanhã às 9h, ou você terá suas intimidades reveladas”.

Outra tentativa de extorsão ocorreu às vésperas da partida entre São Paulo e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, um homem chegou a pedir R$40 mil a partir de um aparelho que, supostamente, pertencia a Johnny Max, ex-empresário do jogador. Ele foi convocado para prestar depoimento, negou as acusações e foi liberado em seguida. Apesar disso, ele segue sob investigação.

A Polícia Civil segue investigando o caso e orientando o Botafogo e o jogador.