Fotógrafo brasileiro desaparecido em Paris chegou a fazer check-in on-line em voo para o Brasil

A família do fotógrafo brasileiro Flávio de Castro Sousa, de 36 anos, segue buscando por notícias do rapaz, desaparecido em Paris desde a última terça-feira, dia 26 de novembro. Segundo informações de amigos e familiares, ele chegou a realizar o check-in on-line para seu voo um dia antes de desaparecer no país.

De acordo com uma reportagem publicada pelo Metrópoles, Flávio estava no país para fotografar um casamento de um casal brasileiro no dia 4 de novembro. Ele estava acompanhado de seu amigo e sócio, Lucien Esteban. O rapaz, de família francesa, reside na cidade de Belo Horizonte, onde mantem a empresa com Flávio desde 2015. Segundo ele, o amigo decidiu ficar em Paris para “curtir a cidade” por mais alguns dias.

“Ele tinha economias e resolveu ficar por conta própria. Toda viagem internacional ele gostava de ir para Paris. Estava tudo bem. Ele gosta bastante de Paris e da cultura francesa. O meu pai é francês e ele adorava conversar com ele, inclusive no domingo enviou uma foto em um restaurante que meu pai adora”, explica Lucien.

Acidente no Sena

Flávio deveria retornar ao Brasil no dia 26 de novembro a bordo de um voo da Latam. No dia anterior ele realizou o procedimento de check-in on-line normalmente, mas não chegou a embarcar na data de sua viagem. Segundo um amigo de Flávio, ele teria sofrido um acidente que consistiu em uma queda no rio Sena, nas proximidades da Torre Eiffel.

Segundo Rafa Basso, amigo de Flávio que mora em Paris, o fotógrafo chegou a dar entrada no hospital Georges Pompidou, mas foi liberado no mesmo dia. O último relato que se tem do rapaz é de seu retorno ao apartamento em que estava hospedado, onde começou a arrumar as malas e desapareceu em seguida.

A mala foi encontrada no apartamento localizado no 13° distrito de Paris e alugado pela agência Check My Guest, que confirmou as informações disponibilizadas pelo amigo de Flávio. Segundo Rafa, os pertences, incluindo o passaporte e mala, foram retirados pelo imóvel por outro amigo do fotógrafo após a agência de locação identificar que ele não deixou o local mesmo após o horário em que deveria. O amigo também se recusa a abrir a mala sem a presença dos policiais.

Celular em vaso

Outro pertence de Flávio, seu celular, foi encontrado em um vaso no dia 27 de novembro. Um funcionário do Café Les Ondes foi quem contou a versão para os familiares do fotógrafo após notar uma série de ligações no aparelho, que foi encaminhado para a polícia.

Amigos e familiares seguem buscando por Flávio com apoio do Consulado-Geral do Brasil em Paris. Em comunicado, o Consulado confirmou o desaparecimento e afirmou estar “em contato com as autoridades locais”.