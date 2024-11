Como assim, Marçal no PT? Sistema do TSE mostra ex-coach como filiado do partido

Assim como a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, a notícia de que seu nome constava no sistema oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também pegou desprevenido o ex-coah Pablo Marçal, que inclusive foi um oponente feroz na eleição para a prefeitura de São Paulo do candidato da esquerda, Guilherme Boulos (Psol). A notícia é do Metrópoles.

ANÚNCIO

“Certamente é uma manipulação orquestrada para me tirar da pesquisa desta semana. Estão desesperados com meu crescimento e querem eliminar a concorrência para 2026″, disse Marçal, que garantiu que vai entrar na Justiça para sair da sigla.

LEIA TAMBÉM:

VÍDEO: Aeroporto de Congonhas tem saguões lotados após ter mais de 70 voos cancelados por causa da chuva

A deputada Gleisi Hoffmann disse que irá retirar o nome de Marçal da legenda o mais rápido possível. “Vamos desfazer. Na Justiça, não consta mais, mas no sistema do TSE realmente tinha. Infelizmente, em sistema aberto de filiação, acontece isso”, disse Gleisi.

Como o nome do candidato derrotado nas eleições municipais de São Paulo foi parar na lista de filiados do Partido dos Trabalhadores é uma discussão à parte, já que só poderia ter sido feito pelo próprio.

Integrantes do PRTB, partido pelo qual Marçal disputou as eleições, acreditam que o o fato foi uma ação de hackers ou do uso irregular dos dados do ex-coach por pessoas mal intencionadas.