Volta a chover forte em São Paulo nesta quinta-feira, alerta meteorologia

A temperatura continua subindo nesta quinta-feira em todo o estado de São Paulo, mas no período da tarde voltam a ocorrer pancadas de chuvas em boa parte do estado, principalmente nas cidades da Grande São Paulo, de acordo com dados da Climatempo.

Os meteorologistas preveem que a chuva venha forte e acompanhada de raios, com risco de rajadas de ventos de até 70 km/h nas cidades da região metropolitana, litoral e algumas cidades do interior do estado, com riscos de alagamentos.

A temperatura máxima registra ontem na cidade de São Paulo foi de 34,5º C, a maior desde 2 de outubro, e para esta quinta-feira os termômetros devem oscilar em torno da máxima de 35º C.

A sexta-feira e o final de semana continuarão quentes e abafados, mas com possibilidade de chuvas em todos os períodos do dia.

UMIDADE DO AR

Os níveis de umidade do ar ficaram em 24% nesta quarta-feira, de acordo com a Climatempo, e hoje devem manter níveis semelhantes, considerados muito abaixo dos níveis considerados seguros pela Organização Mundial de Saúde.

No interior paulista a umidade relativa do ar caiu ainda mais e variou nesta quarta-feira entre 23% e 30%, valores considerados baixos para essa época do ano.

ALERTA PARA TEMPORAIS

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de temporais para o Paraná e no oeste e noroeste do estado, além de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e os estados do centro-oeste do país. No Rio Grande do Sul há alerta para tempestades.