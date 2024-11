Black Friday ainda não chegou, mas Procon-SP já acumula 1,4 mil reclamações

A Black Friday, maior evento de promoção que movimenta o comércio de todo o país, ocorre nesta sexta-feira, dia 29 de novembro, mas mesmo antes de começar a corrida às lojas pelos preços baixos o Procon-SP divulgou que já acumula mais de 1,4 mil reclamações registradas no órgão.

ANÚNCIO

Isso porque algumas lojas já começaram as promoções e os problemas também já começaram. A maioria das reclamações, de acordo com o Procon-SP, tem a ver com a não entrega do item comprado ou a demora para entregar o produto.

Segundo o Procon-SP, as empresas que acumulam mais reclamações, por enquanto, foram a ‘Dotcom / Sephora’ e ‘Magazine Luiza / Netshoes / Epoca Cosmeticos / Magalupay / Hub Fintech’, com 83 e 54 reclamações. respectivamente.

As equipes da Fundação Procon iniciaram um monitoramento de mais de 60 produtos em 10 sites de e-commerce para identificar eventuais ofertas enganosas em São Paulo durante o evento.

Dicas de Segurança

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) elaborou dez recomendações para que os consumidores aumentem a segurança ao fazer compras na Black Friday. A entidade orienta que os compradores deem preferência a lojas conhecidas e verifiquem a reputação de páginas não conhecidas em sites de reclamações.

A Febraban aconselha ainda acessar os sites de compra digitando o endereço no navegador, e desconfiar das promoções cujos preços sejam muito menores do que o valor real do produto.

“Tenha muito cuidado com e-mails de promoções que tenham links. Ao receber um e-mail não solicitado ou de um site no qual não esteja cadastrado para receber promoções, é importante verificar se realmente se trata de uma empresa idônea”, recomenda a entidade.

ANÚNCIO

Outra orientação é dar preferência ao modelo de compra garantida, na qual a plataforma retém o valor da compra até a sinalização positiva do comprador.

“Em lojas de redes sociais, verifique se a página tem selo de autenticação, número de seguidores compatíveis e também comentários de outros compradores. Desconfie de páginas recém-criadas”.

A entidade ressalta que os consumidores façam a opção pelo pagamento das compras online com cartão virtual, e usar o serviço de avisos por SMS de transações feitas ou outros meios disponibilizados pelos bancos, que informam o valor realizado para cada transação, instantaneamente.