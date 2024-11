Este foi o motivo que fez Bolsonaro desistir de assinar o golpe

Na última terça-feira, dia 26 de novembro, o ministro Alexandre de Moraes retirou o sigilo do inquérito que apura uma tentativa de golpe contra o Estado Democrático de Direito após as eleições presidenciais de 2022. Nos dias seguintes às prisões decorrentes da Operação Contragolpe, da Polícia Federal, a trama golpista começou a ser exposta.

ANÚNCIO

Leia também:

De acordo com as novas informações sobre o assunto, o golpe de estado deixou de ocorrer devido à “falta de adesão” dos oficiais do Alto Comando das Forças Armadas e dos chefes do Exército e da Aeronáutica. Na época, o Exército era chefiado pelo general Freire Gomes, e a Aeronáutica pelo brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior, que se mantiveram fiéis aos “valores que regem o Estado Democrático”.

Por conta da baixa adesão dos líderes das Forças Armadas, a “esperada canetada de Bolsonaro”, que representaria o início do golpe, acabou não acontecendo.

Internautas reagem à possibilidade de um golpe de Estado

Diante das notícias recentes, diversos internautas buscaram as redes sociais para se manifestar sobre a possibilidade de um Golpe de Estado. Entre diversas publicações criticando os planos golpistas, alguns usuários do X, antigo Twitter, se mostraram assustados com a situação.

“Não era delírio bolsonarista. Estavam realmente planejando um golpe com intervenção militar muito pior que o de 64. Bobos fomos nós que fizemos piada e por muito pouco não perdemos a liberdade democrática mais uma vez”, refletiu uma internauta.

“O documento mostra que a Marinha aderiu ao golpe e já tinha tanques prontos para impedir a posse do Lula. O golpe não aconteceu porque o exército e a aeronáutica resistiram”, pontuou outro.

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro também se manifestaram sobre o assunto, reforçando que “se o golpe não ocorreu porque o ex-presidente não assinou o golpe, então ele impediu o golpe”.