Agente da Polícia Federal preso por envolvimento ato golpista esteve infiltrado entre os seguranças de Lula

A prisão de um agente da Polícia Federal sob suspeita de envolvimento na trama golpista foi confirmada pela PF após a quebra de sigilo sob o relatório que pede o indiciamento de 37 pessoas. Wladimir Matos Soares foi preso sob acusação de se infiltrar na segurança de Lula, eleito em 2022, para repassar informações específicas aos golpistas. O agente teria fornecido detalhes estratégicos sobre os esquemas de segurança que envolviam Lula no período entre as eleições e a posse.

Conforme informações publicadas pelo G1, Wladimir forneceu detalhes sobre o esquema de segurança de Lula por meio de áudios e mensagens enviadas a outros indiciados no processo sobre a tentativa de golpe de Estado. Nos áudios, ele descreve em detalhes o posicionamento e as movimentações das equipes de segurança de Lula, citando até mesmo alterações no esquema de proteção ao presidente eleito e a localização da hospedagem dos envolvidos.

Apoio ao Golpe de Estado

Além de citar as movimentações sobre a segurança de Lula, Wladimir também se posicionou favorável ao Golpe de Estado, reiterando por meio de mensagens que estava com sua equipe “pronta para ajudar a defender o Palácio e o Presidente”.

De acordo com a publicação, as ações de Wladimir demonstraram não apenas quebra de dever funcional, mas também uma participação clara nas articulações golpistas. A intenção seria impedir a posse de Lula e manter Jair Bolsonaro no poder.

Com o relatório encaminhado à PGR, a expectativa é de que uma denúncia seja formalmente apresentada a partir de fevereiro de 2025, visto a complexidade do inquérito e a proximidade do recesso de fim de ano.