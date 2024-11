Voo da American Airlines retorna para o Aeroporto Internacional de Guarulhos após forte turbulência

Um voo da American Airlines que tinha como destino a cidade de Miami, nos Estados Unidos, precisou retornar para o Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), após uma forte turbulência durante a madrugada deste domingo, dia 24 de novembro. Segundo informações do G1, um passageiro precisou de avaliação médica após o pouso.

De acordo com a publicação, a American Airlines emitiu uma nota confirmando o retorno da aeronave para o aeroporto de origem. Segundo a empresa, o avião pousou em segurança no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ainda assim, um passageiro precisou ser encaminhado a um hospital local para realizar avaliações médicas. Informações como o nome do passageiro e detalhes de seu quadro não foram disponibilizados até o momento.

Voo remarcado

Diante do ocorrido, a empresa aérea também confirmo que o voo em questão precisou ser remarcado. A previsão é de que ele ocorra na noite deste domingo, saindo do mesmo aeroporto.

Ainda conforme informações da American Airlines, a aeronave transportava 221 passageiros e 12 tripulantes quando precisou retornar para o aeroporto localizado na grande São Paulo.