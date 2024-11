Delegacia da Mulher realiza ampliação no atendimento e campanhas pelo fim da violência contra mulher

Durante as próximas três semanas as Delegacias de Defesa da Mulher, da Polícia de São Paulo, participarão da campanha “SP Por Todas: 21 dias Por Elas”, uma iniciativa do governo paulista que busca realizar ações para fortalecer a segurança das mulheres. Conforme informações da Agência SP, a campanha busca dar visibilidade ao movimento “21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher”.

As ações começaram na terça-feira, dia 19 de novembro, com as delegacias de defesa da mulher do estado de São Paulo pendurando a bandeira do “SP Por Todas”. Ao todo, foram 48 unidades da DDM com a bandeira.

Ampliação das salas da DDM Online

Ao longo das semanas de campanha, o Governo de São Paulo vai ampliar o serviço das salas das Delegacias de Defesa da Mulher (DDM) Online para mais seis cidades, promovendo atendimento especializado para as mulheres nos distritos policiais. As salas serão instaladas em Aparecida, Bananal, Campos do Jordão, Pindamonhangaba, Ituverava e Capivari.

As salas são alocadas nas estruturas das Delegacias de Polícia, desta forma ao chegar uma mulher vítima de violência doméstica ou familiar, ela terá o atendimento da DDM ofertado e acompanhado por videochamada com um policial especializado.

Nestes casos, o boletim de ocorrência é registrado como se o policial estivesse presencialmente com a vítima e, em caso de necessidade, o depoimento da vítima poderá ser gravo e encaminhado ao Poder Judiciário para solicitação de medidas protetivas de urgência.