Mulher é demitida de lotérica após encontrar buraco na parede do banheiro feminino

Uma funcionária de uma lotérica foi demitida após brigar com o proprietário do estabelecimento depois de encontrar um buraco na parede do banheiro feminino. O caso, registrado na polícia no dia 22 de novembro, ocorreu no início do mês e terminou em agressão. Após o episódio, em São José do Rio Preto (SP), a funcionária foi demitida.

De acordo com uma reportagem publicada pelo G1, a mulher abriu um boletim de ocorrência sobre o caso e relatou que trabalhou na lotérica durante um período de quatro anos. Segundo ela, o buraco em questão foi aberto na parede que o banheiro feminino do local divide com o banheiro utilizado pelo proprietário da lotérica.

O caso terminou em agressão e demissão

Segundo a mulher, que foi demitida do estabelecimento, as funcionárias ficaram com receio de serem observadas enquanto utilizavam o banheiro e colocaram um papelão para tampar o buraco. Apesar disso, não era possível saber se ainda é possível ter algum tipo de visualização através do buraco. Após questionar o proprietário sobre o ocorrido, os dois se envolveram em uma discussão e acabaram se empurrando.

O caso foi registrado como Injuria e Ofensa, e passa a ser investigado pela Polícia Civil de São José do Rio Preto. Até o momento a ex-funcionária e o proprietário da lotérica não se manifestaram sobre o ocorrido.