Escola do litoral paulista suspende aulas após vírus se espalhar entre os estudantes

As aulas na Unidade Municipal de Ensino (UME) João Papa Sobrinho, em Santos, litoral de São Paulo, foram suspensas após quatro alunos serem diagnosticados com casos de eritema infeccioso. Além dos casos já confirmados, outros 25 estudantes apresentaram sintomas da doença. Por conta da medida, as aulas no local estão interrompidas nos dias 25 e 26 de novembro.

De acordo com a publicação do G1, os estudantes que apresentaram sintomas foram afastados e encaminhados para tratamento médico. Para diagnosticar os casos, os profissionais de saúde observaram o surgimento dos sintomas que podem aparecer em forma de manchas vermelhas nas bochechas e erupções no corpo.

Entenda o que é o eritema infeccioso

O eritema infeccioso é uma infecção viral registrada principalmente em crianças e causada pelo parvovírus B19. A transmissão da doença ocorre por meio de gotículas respiratórias ou pelo contato com secreções e objetos, como copos e talheres, compartilhados. A doença tem potencial contagioso registrado entre sete dias anteriores ao aparecimento das primeiras manchas e o primeiro dia dos sintomas.

Para prevenção, é recomendado redobrar os cuidados de higiene básica, lavando as mãos e evitando o compartilhamento de objetos pessoais. Pacientes infectados devem se isolados para reduzir o potencial de transmissão do vírus.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) a doença é comum na infância e não é considerada grave. Apesar disso, o eritema infeccioso requer atenção e a orientação é para que os pais ou responsáveis das crianças infectadas busquem por orientação médica.