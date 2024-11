Recreio nas Férias: inscrições para atividades voltadas a bebês e crianças estão abertas em SP

A Prefeitura de São Paulo está com inscrições abertas para o “Programa Recreio nas Férias 2025″, que será realizado entre os dias 6 e 24 de janeiro. Ele é voltado para bebês e crianças de 0 a 14 anos e conta com várias atividades e refeições diárias.

Serão 130 polos participantes divididos entre 58 Centros Educacionais Unificados (CEUs), uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) e três Centros de Educação e Cultura Indígena (CECIs). Os bebês de até 3 anos serão atendidos em 68 Centros de Educação Infantil (CEIs). A expectativa é de atender mais de 50 mil participantes.

Para realizar a inscrição, a família deverá comparecer presencialmente até o dia 15 de dezembro em qualquer unidade educacional, incluindo os CEUs. Basta levar RG do responsável, RG ou certidão do participante e comprovante de endereço. A inscrição será feita por um funcionário da unidade que realizará a digitação dos dados do participante. A partir do dia 16, os interessados podem procurar diretamente os CEUs.

A programação conta com atividades de cultura, esporte, lazer e passeios para espaços e instituições como museus, teatros, cinemas, SESC, exposições e muito mais. As atividades ocorrerão das 9h às 16h para as crianças a partir de 4 até 14 anos, nessa faixa etária todas as crianças podem participar, não é preciso ser estudante da Rede Municipal de Ensino.

Já nas creches polos, que receberão bebês e crianças de até 3 anos e 11 meses, o atendimento será das 7h às 17h, sendo exclusivamente para matriculados em qualquer unidade da Rede Municipal, mediante inscrição.

O objetivo do programa é funcionar como mais uma ferramenta para potencializar a educação integral e inclusiva, além de garantir refeições nutritivas e atividades que promovem o desenvolvimento físico e cognitivo mesmo durante o período de recesso escolar.

Para as crianças a partir de 4 anos serão oferecidas três refeições diárias: café da manhã, almoço e lanche da tarde. Já nas creches polos, serão cinco refeições.

A lista dos polos participantes podem ser conferidas neste link.