Caso Maidê Mahl: inquérito é encerrado sem conclusão sobre causa das lesões

A atriz gaúcha Maidê Mahl foi encontrada em um quarto de hotel de São Paulo, após ficar três dias incomunicável, muito debilitada e com lesões por todo o corpo e foi internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em estado grave. A notícia é do Zero Hora.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, o inquérito sobre o caso foi concluído, mas os peritos não conseguiram concluir a causa das lesões ou se houve a participação de outras pessoas durante os três dias que a atriz permaneceu no hotel.

“O caso foi investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que encaminhou o inquérito para a apreciação do Poder Judiciário, após a análise dos laudos terem sido inconclusivos quanto à participação de terceiros nas lesões sofridas pela vítima. Maiores informações devem ser solicitadas à Justiça”, diz nota da Secretaria.

Maidê continua internada no Hospital das Clínicas (HC) de São Paulo, mas já teve alta da UTI e segue na enfermaria. Em função das condições restritivas de comunicação, a polícia não conseguiu ouvir seu depoimento para tentar esclarecer os fatos.

Em outubro, uma amiga que a visitou no hospital informou que ela se alimentava por sonda e respondia a alguns estímulos. “Ela ainda não está falando, mas já responde a estímulos. Fui passar um hidratante labial nela, e quando aproximei o produto, ela segurou minha mão e me ajudou a passar nos lábios”, disse Michelle Rodrigues.