O que falta explicar no caso da atriz Maidê Mahl, encontrada desacordada em hotel de SP após ficar desaparecida

A atriz Maidê Mah foi encontrada na noite de quinta-feira em um quarto de hotel em São Paulo, após permanecer três dias desaparecida, bastante debilitada e apresentado hematomas por todo o corpo.

Seu estado de saúde era tão grave que ela foi inicialmente dada como morta, mas depois verificou-se que ela ainda estava viva e foi levada às pressas para um hospital, onde ela permanece entubada na unidade de tratamento intensivo.

COMO A POLÍCIA A ENCONTROU?

Investigações da polícia chegaram à plataforma de aplicativo que ela usou no dia do desaparecimento e conseguiram descobrir o local onde ela ficou naquele dia. Policiais chegaram ao hotel e descobriram que ela estava hospedada, mas como não respondia aos chamados da recepção a polícia invadiu o quarto e a encontrou desacordada, cheia de hematomas pelo corpo.

MAIDÊ FOI AGREDIDA?

A polícia já descartou a hipótese de crime no caso da atriz, uma vez que ela chegou sozinha ao local e permaneceu trancada no quarto durante todo o tempo. Os machucados teriam sido feitos antes do desaparecimento, ocasionados por convulsões.

De acordo com o médico e amigo de Maidê, Adilon Harley Machado, a atriz enfrentava um momento psicologicamente difícil após a morte de sua irmã, Geruse Mahl, de 36 anos, que morreu vítima do câncer em maio passado, e a atriz não pode participar do funeral em função das enchentes no Rio Grande do Sul.

Como está Maidê

A atriz continua internada em estado grave no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e, segundo o último boletim médico, seu quadro de saúde é estável, mas bastante grave.

Nesta segunda-feira, um novo boletim sobre o estado de saúde da atriz deve ser emitifo pelo corpo médico.