Planejamento para golpe e execuções foi impresso usando recursos da Presidência

Dados divulgados pela Polícia Federal sobre as investigações referentes a uma tentativa de Golpe de Estado revelaram que um dos autores do plano utilizou recursos da Presidência para imprimir o documento com as ações detalhadas. As informações foram publicadas pelo Blog de Daniela Lima, no G1.

Leia sobre o caso:

O arquivo em questão, nomeado como “Plj.docx” foi impresso pelo general da reserva e ex-secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência de Jair Bolsonaro, Mário Fernandes, no dia 6 de dezembro de 2022, à 18h09, utilizando uma impressora localizada dentro do Palácio do Planalto.

“A Polícia Federal aponta que o documento contendo o planejamento operacional denominado “Punhal verde amarelo” foi impresso pelo investigado MÁRIO FERNANDES no Palácio do Planalto, no dia 09/11/2022, ocasião em que os aparelhos telefônicos dos investigados RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (JOE) e MAURO CESAR CID estavam conectados a ERBS que cobrem o Palácio do Planalto”, informa o documento.

Prisões efetuadas

Nesta terça-feira, dia 19 de novembro, a Polícia Federal confirmou a prisão de quatro militares das Forças Especiais do Exército Brasileiro e de um policial federal sob suspeita de envolvimento no planejamento e tentativa de execução de um Golpe de Estado. O objetivo seria eliminar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o Ministro do STF Alexandre de Moraes.

Conforme as informações divulgadas até o momento, a operação “Contragolpe” foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e investiga a tentativa de golpe e os atos antidemocráticos que levaram ao ato terrorista do dia 08 de janeiro de 2023.