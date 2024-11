Novo Contorno Sul da Tamoios tem sistema free flow de pedágio

O Governo de São Paulo inaugurou nesta segunda-feira (18) o Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios, ligando São Sebastião a Caraguatatuba, o que vai facilitar o deslocamento de mais de 250 mil pessoas entre os dois municípios e também de Ilhabela.

Com a inauguração, começa também o funcionamento do pedágio da rodovia com sistema free flow, onde as câmeras e sensores instalados no km 35 farão a leitura automática das placas e tags de pagamento para cobrança dos motoristas.

COMO VAI FUNCIONAR O PEDÁGIO

Câmeras e sensores farão a leitura das placas na praça de pedágio. Quem já utiliza tags de pagamento receberá a cobrança em sua fatura mensal, mas quem não usa tags deverá emitir um boleto para pagamento no app ‘Tamoios’, pelo número da placa, e efetuar o pagamento da tarifa, atualmente em R$ 5,20, no prazo de 30 dias.

Quem não pagar no prazo ficará sujeito às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, que são multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.

CONTORNO SUL

O Contorno Sul da Tamois tem 22,7 km de extensão, com seis túneis (3 em cada sentido) que atravessam trechos da Serra do mar, proporcionando mais segurança para os viajantes que se deslocam para o litoral ou retornam pela rodovia.

O trecho contará com modernos equipamentos para monitoramento do fluxo de carros, câmeras, painéis com mensagens de segurança, sistema wi-fi e estações meteorológicas para ajudar a concessionária e melhorar a qualidade do serviço oferecido ao viajante.