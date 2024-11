Denarc prende alto escalão do tráfico na Baixada Santista

Cinco criminosos suspeitos de integrarem o mais alto escalão do comércio de drogas na Baixada Santista, responsáveis inclusive por abastecer os traficantes de toda a região, foram presos na quinta-feira em uma operação da 6ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), com apoio de outras delegacias do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

Ao todo foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e de prisão em várias cidades do litoral, como Guarujá, Mongaguá e Bertioga.

As agentes cumpriram quatro mandados de prisão temporária e um quinto investigado foi preso em flagrante com cocaína escondida em sacos de amigo de mandioca, totalizando 30 quilos de droga.

Segundo os investigadores, a quadrilha presa pertence uma grande organização criminosa com braços em vários estados brasileiros, mas que não vende drogas em baixa escala, para usuários, mas abastece grandes traficantes em várias regiões.

Foram apreendidos durante o cumprimento dos mandados três veículos usados pelos traficantes e diversos celulares, que passarão por perícia.

As prisões fazem parte da Operação Santo Amaro, um esforço conjunto das polícias para desarticular as organizações criminosas que abastecem o tráfico na Baixada Santista. Na primeira faze da operação foram apreendidos 450 quilos e cocaína na cidade de São Paulo.