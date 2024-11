Policial Militar morre após encostar em fio de alta tensão ao perseguir um suspeito na Zona Leste de SP

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) confirmou a morte do soltado Henry Harrison da Silva, que encostou em um fio de alta tensão ao perseguir um suspeito de furto na Avenida Ouro Verde de Minas, no Jardim Imperador, Zona Leste de SP. O policial estava no local para atender uma ocorrência de furto a residência, de acordo com informações publicadas pelo G1.

O incidente aconteceu no momento em que o militar subiu em um muro para tentar prender o suspeito, no entanto ele recebeu uma forte descarga elétrica e caiu de uma altura de cinco metros. O soldado Henry chegou a ser socorrido e levado ao Hospital São Mateus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Henry Harrison estava na Polícia Militar desde junho de 2019 e fazia parte da 3º Companhia do 38° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano.

Quatro suspeitos presos em flagrante

Conforme divulgado pela SSP, a ocorrência que era atendida pelo soldado levou à prisão de quatro homens com idades entre 30 e 38 anos. Todos foram presos em flagrante sob suspeita de furto. Com os suspeitos foram apreendidos diversos itens roubados como capacetes, roupas de motociclista, perfumes e correntes de ouro.

O caso em questão foi registrado no 69º Distrito Policial e será investigado como tentativa de furto e morte acidental.

Nas redes sociais, o perfil da Polícia Militar de São Paulo prestou homenagem ao soldado morto.