Cratera aumenta e interdição segue na Avenida Gastão Vidigal, na Zona Oeste de SP; veja os desvios

A cratera que se abriu na Avenida Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina, na Zona Oeste de São Paulo aumentou e segue interditando o local. Segundo a prefeitura, os serviços de escoramento e contenção começaram a ser realizados nesta terça-feira (12) e o cronograma da obra ainda está em elaboração na Secretaria de Infraestrutura Urbana (Siurb). Por conta do buraco, há desvios no trânsito local, que também afetam linhas de ônibus (confira mais abaixo).

ANÚNCIO

Conforme a administração municipal, o grande buraco no canteiro central ocorreu em razão de um córrego canalizado, que fez com que parte da laje fosse danificada na tarde de domingo (10). Com isso, a cratera gerou interdição total da via na altura do nº 28, em direção à Ceagesp e ao bairro de Pinheiros.

A prefeitura ressaltou que agentes do Departamento de Zeladoria Urbana passaram a noite monitorando o local e que equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) seguem orientando os motoristas sobre os desvios.

LEIA TAMBÉM:

Desvios

Por conta da interdição, os motoristas que trafegam pela Marginal Pinheiros, sentido Castello Branco, e que buscam acessar o Ceagesp ou a região da Vila Leopoldina são orientados a utilizar os acessos pela Av. Queiroz Filho e a Praça Apecatu. Motoristas que seguem pela Avenida Dona Ruth Cardoso devem acessar a Avenida Engenheiro Roberto Zuccolo.

Já os motoristas que transitam pela Ponte dos Remédios em direção à Avenida Gastão Vidigal, devem desviar o trajeto pela Rua Major Paladino e pegar a pista local da Av. Gastão Vidigal para depois entrar na Av. Engenheiro Roberto Zuccolo, retornando à Gastão Vidigal sentido Pinheiros.

Já a SPTrans destacou que cinco linhas de ônibus que passam pelo local sofrem desvios em ambos os sentidos: normal pela Avenida Doutor Gastão Vidigal, desvia na Rua Catadupas, Avenida Engenheiro Roberto Zuccolo, prosseguindo normal.

Veja as linhas afetadas:

8047/41 Jaraguá - Metrô Vl. Madalena

8060/10 Vl. Piauí - Term. Lapa

846M/10 Vl. Piauí - Term. Pinheiros

917H/10 Term. Pirituba - Metrô Vl. Mariana

958P/10 Jd. Nardini - Vl. Olímpia