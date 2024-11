Avenida Gastão Vidigal, na Zona Oeste de SP, é interditada após uma cratera invadir a pista

A Prefeitura de São Paulo confirmou a interdição parcial de uma das pistas da Avenida Gastão Vidigal, na região da Vila Leopoldina, Zona Oeste da capital. De acordo com informações, a causa da interdição foi o solapamento da via, ocasionando uma cratera no canteiro central que acabou invadindo uma das pistas no sentido Lapa.

Conforme uma publicação realizada pelo Diário dos Trilhos, a orientação é para que motoristas e pedestres evitem o local, que segue sendo avaliado por equipes da Subprefeitura da Lapa e da Secretaria Municipal de Subprefeituras. As concessionárias Sabesp e Comgás também atuam no local para identificar as causas do problema e estudar a melhor solução.

CET realiza desvios na região

Diante da situação, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) realizou uma série de desvios na região que devem afetar o tráfego nos próximos dias. A recomendação geral é para que a região atingida seja evitada.

Motoristas que trafegam pela Marginal Pinheiros, sentido Castello Branco, e que buscam acessar o Ceagesp ou a região da Vila Leopoldina são orientados a utilizar os acessos pela Av. Queiroz Filho e a Praça Apecatu. Motoristas que seguem pela Avenida Dona Ruth Cardoso devem acessar a Avenida Engenheiro Roberto Zuccolo.

Já os motoristas que transitam pela Ponte dos Remédios em direção à Avenida Gastão Vidigal, devem desviar o trajeto pela Rua Major Paladino e pegar a pista local da Av. Gastão Vidigal para depois entrar na Av. Engenheiro Roberto Zuccolo, retornando à Gastão Vidigal sentido Pinheiros.

Por fim, quem segue pela Avenida Embaixador Macedo Soares e deseja ir até o Ceagesp, o desvio é na própria Gastão Vidigal e ruas Silva Airosa, Catadupas, Engenheiro Roberto Zuccolo e Viaduto Miguel Mofarrej.