Caso Tio Paulo: Sobrinha de idoso levado desacordado para sacar empréstimo terá hoje a 1ª audiência

Nesta terça-feira, dia 12 de novembro, será realizada a 1ª audiência de instrução do caso Tio Paulo. Érika de Souza Vieira Nunes, sobrinha do idoso levado desacordado para tentar sacar um empréstimo na Zona Oeste do Rio de Janeiro, responde pelos crimes de estelionato e vilipêndio de cadáver. A sessão, fechada à imprensa, está prevista para acontecer às 13 horas, na 2ª Vara Criminal de Bangu.

Leia sobre o caso: ‘Tio Paulo’: Justiça acata denúncias, torna ré e manda soltar mulher que levou idoso morto a banco

O caso em questão foi registrado no dia 16 de abril, dia em que Érika conduziu Paulo Roberto Braga, de 68 anos, ao banco para tentar sacar um empréstimo de R$17 mil. O idoso chegou no local em cadeira de rodas e desacordado, levantando suspeitas nos funcionários do banco, que acionaram a polícia. Com a chegada das autoridades e da equipe do Samu, foi constatado o óbito do idoso.

Ela não percebeu que o tio tinha morrido

Conforme reportagem publicada pelo G1, imagens registradas pelos funcionários da agência bancária mostram Érika tentando manter a cabeça do idoso levantada e conversando com o homem, que em momento algum respondia ou reagia a suas interações.

Diante do caso, ela chegou a ser presa, mas foi solta após duas semanas quando a Justiça atendeu a um pedido de sua defesa para revogar a prisão preventiva. No entanto, Érika segue respondendo pelos crimes de estelionato e vilipêndio de cadáver.

Após ser solta, a mulher chegou a conceder uma entrevista ao Fantástico na qual comentou sobre seu relacionamento com o parente, de quem costumava tomar conta. Segundo ela, os dois tinham uma boa relação e a ida ao banco foi um pedido de Paulo. A mulher ainda revelou não ter percebido a morte do tio.