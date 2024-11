Condenada por amputar pênis do marido recebe visita dele na cadeia: “Eu já a perdoei”

Daiane dos Santos Farias, de 34 anos, foi condenada por cortar o pênis do marido, Gilberto Nogueira de Oliveira, de 39, no interior de SP

A cozinheira Daiane dos Santos Farias, de 34 anos, foi condenada a quatro anos de prIsão por amputar o pênis do marido, o motorista de aplicativo Gilberto Nogueira, de 40 anos, e cumpre pena na penitenciária de Mogi Guaçu, em São Paulo. A informação é do Blog True Crime.

Em uma reviravolta amorosa digna dos filmes, ela foi perdoada pelo marido, que garante que ainda a ama, e recebeu na semana passada a primeira visita dele, mas no parlatório, separados por um vidro de segurança. “Não pudemos nos tocar, muito menos nos beijar. Apenas nos falamos pelo telefone durante uma hora”, disse Gilberto.

Eles queriam ter direito a visita íntima, uma vez que ainda são casados no papel, mas a Justiça teme que a aproximação e as cartas de amor sejam um pretexto para o motorista se aproximar da mulher e se vingar pela mutilação genital.

O casal vem trocando cartas de amor e garante que jamais teria coragem de machucá-la por vingança ou qualquer outro motivo. “A Daiane me conhece. Eu jamais faria algo nesse sentido. Primeiro porque não sou um homem violento. Depois, eu vi o local horrível em que ela se encontra. A cadeia é o pior lugar do mundo. Jamais faria algo para depois ficar encarcerado”, disse.

Relembre o crime

Em dezembro de 2023, após descobrir que o marido havia transado com sua sobrinha, de 15 anos, no dia de seu aniversário, Daiane fez um jantar especial, comprou uma lingerie nova e arrastou o marido para a cama para uma suposta noite de amor. Após amarrar suas mãos para trás, simulando um fetiche, ela pegou uma navalha de barbeiro e cortou o pênis dele, tirou uma foto e jogou o órgão na privada, dando descarga em seguida. A foto do pênis cortado foi postada no grupo da família e ela seguiu andando para a delegacia, enquanto o marido corria ensangüentado para o hospital mais próximo.