Mulher que cortou o pênis do marido reclama por não poder recebê-lo em visita íntima na cadeia

A profissional de beleza Daiane dos Santos Farias, de 34 anos, cumpre pena de 4 anos na Penitenciária de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, por cortar fora o pênis do marido, o motorista de aplicativo Gilberto Nogueira, de 40 anos, com uma navalha, jogar no vaso sanitário e dar descarga. Na Justiça, ela confessou que cometeu o crime após ser traída por ele com sua sobrinha de 15 anos.

Com as reviravoltas que a vida dá, Gilberto perdoou a ex-mulher após receber uma carta dela da prisão e o casal reatou o relacionamento, trocando cartas, mas agora o motorista de aplicativo conseguiu autorização da Justiça para visitar a companheira na cadeia, mas com um ‘porém’: sem visita íntima. O casal terá que se ver no ‘parlatório’ da penitenciária, separados por uma parede de vidro, segundo notícia da coluna True Crime, do Globo.

Na última carta que ela enviou ao marido, ela reclama da decisão da Justiça. “Não acho justo não termos o direito de fazer amor”, disse. A indignação ocorre porque o marido já havia comprado uma cinta peniana para marcar o retorno do casal à vida íntima.

Na verdade, a direção da penitenciária ainda não está convencida que eles reataram pela rapidez com que ele perdoou a esposa após um crime tão brutal e temia que ele estivesse planejando se vingar dela durante a visita, coisa que não é incomum no sistema prisional.

Gilberto, porém, acalmou a amada dizendo que essa é mais uma provação divina. “Meu amor por você, Daiane, é maior que tudo. Vai além do infinito. Nem a Justiça dos homens consegue compreender.”