Segunda denúncia contra Jorge Valdivia: mulher acusa que estava drogada e sofreu vários ferimentos

A audiência de acusação de Jorge Valdivia foi marcada para o dia 14 de novembro, às 9h, para uma segunda denúncia contra ele pelo crime de estupro, fato ocorrido antes da primeira denúncia apresentada contra ele.

La Tercera divulgou detalhes deste evento, que começou na noite de quinta-feira, 17 de outubro, quando Jorge e seu irmão Cláudio saíram para festejar.

“Foram ao restaurante El Toro e depois ao bar Candelaria, ambos locais da comuna de Vitacura. Jorge e Cláudio estavam acompanhados de duas mulheres. Já na madrugada desta sexta-feira, dia 18, os quatro chegaram ao apartamento de Jorge, localizado em Carlos Alvarado, Las Condes”, afirmou o referido meio de comunicação.

E é neste edifício que começam os fatos da acusação, quando as mulheres saem de madrugada e tomam o elevador e a denunciante - como se vê no vídeo - saiu sem agasalhos, cobrindo-se com uma camisola.

Quem apresentou a denúncia é quem estava com Jorge Valdivia e não com Cláudio, pois esta desistiu de interpor recurso judicial, já que caso semelhante ocorreu no passado e não teve sucesso.

Segundo La Tercera e suas fontes, este caso é mais grave que o primeiro, pois a denunciante apresenta muito mais lesões: uma no pescoço e outra nos joelhos.

“Estes últimos têm cerca de 5 centímetros e são semelhantes aos apresentados pela tatuadora que acusou Valdivia. Aí, os investigadores consideram que há uma ‘ação semelhante’ em ambos os casos”, refere o meio de comunicação.

Segundo a denúncia, a suposta vítima acredita que o atleta a “drogou” para manter relações sexuais.

Medida cautelar

Valdivia conseguiu sair da prisão preventiva nesta segunda-feira, deixando-o com prisão domiciliar noturna, além de não poder viajar e a proibição de abordagem da vítima. Tudo isso após sua formalização pelo crime de estupro em razão da primeira denúncia.