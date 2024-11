Internautas reclamam do Plantão da TV Globo: “Pra avisar que Trump ganhou?”

A vitória do candidato Donald Trump nas eleições norte-americanas repercutiu em todos os jornais do mundo na manhã desta quarta-feira, e como não podia deixar de ser a Rede Globo entrou com a vinheta do “Plantão da Globo” para dar a notícia.

O plantão entrou no momento em que a apresentadora Sabina Simonato, do SP TV, dava uma informação sobre a queda de uma mulher de um ônibus e assustou os telespectadores, que associaram a interrupção a o anúncio de alguma calamidade.

“Que jeito péssimo de começar o dia”, disse uma internauta, enquanto outro alertava para o susto que levou. “Que susto!”. “Plantão da Globo pra dar resultado das eleições dos EUA foi a coisa mais vira-lata que já vi”, disparou mais uma internauta descontente com a interrupção do jornal matinal.

VITÓRIA DE TRUMP

O Plantão entrou no ar quando a agência de notícia Associated Press anunciou que Donald Trump havia atingido o número de delegados no colégio eleitoral para se voltar a ser presidente dos Estados Unidos.

No plantão, a jornalista Ana Paula Araújo anuncia:

“Donald Trump já obteve 277 delegados, a quantidade mínima para se eleger é de 270. Mesmo antes de sair esse resultado, Trump já fez o discurso da vitória”, disse a apresentadora.

Trump disputava a eleição com Kamala Harris, que substituiu o atual presidente, Joe Biden, na corrida eleitoral.