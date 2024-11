Pitbull arrebenta corrente, ataca e mata pedreiro em Minas Gerais

Um cão da raça pitbull preso a uma forte corrente conseguiu se soltar e atacou um homem de 54 anos que estava na festa realizada pelos donos da casa na última sexta-feira, na região de Congonhas, em Minas Gerais. A notícia é do Diário de Pernambuco.

ANÚNCIO

A vítima, identificada como Wander Lucio de Moura, havia prestado serviço como pedreiro a um proprietário de imóvel e foi convidado por ele para participar de uma festa no local. Segundo a dona do imóvel, Wander foi atacado quando passou pelo fundo da casa, em uma área onde o cachorro fica preso.

Apesar de estar amarrado, o pitbull arrebentou a corrente e atacou com homem com ferocidade, a ponto do namorado da dona do imóvel tentar intervir e não conseguiu interromper o ataque do animal, que só parou quando a tutora chegou ao local.

LEIA TAMBÉM:

Wander foi mordido com gravidade no rosto, pescoço, mão e braços. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado imediatamente, mas quando chegou ao local o pedreiro já estavam sem vida.

A dona do imóvel explicou à polícia que a festa estava sendo realizada em outra parte do imóvel e que o pedreiro passou em uma área que é reservada para o cão permanecer isolado, quando aconteceu a fatalidade.

O corpo do pedreiro foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML) na cidade de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais.