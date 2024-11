Influenciadora tem registro de psicóloga caçado após denúncia de diploma falso

A influenciadora digital Gabriela Sayago teve seu diploma anulado pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo (CRP-SP). Conforme reportagem do portal GP1, Gabriela é conhecida por compartilhar conteúdos sobre psicologia, dicas de desenvolvimento pessoal e diversos cursos. A suspensão do diploma ocorreu após o conselho identificar irregularidades no registro da influenciadora.

Gabriela teria concluído o curso de psicologia no ano de 2023 pela Funorte, universidade localizada em Montes Claros, Minas Gerais. No entanto a instituição não reconhece Gabriela como sendo uma ex-aluna. O diploma apresentador por ela seria falso, conforme documentação enviada pela universidade ao órgão que regulamenta os profissionais da área da psicologia.

Apesar da denúncia, ela segue atuando

Mesmo após a anulação de seu diploma, e consequentemente de seu registro profissional, a influenciadora segue se identificando como psicóloga. Ela mantém um perfil ativo nas redes sociais e continua oferecendo atendimentos particulares, palestras e diversos tipos de treinamento.

Por meio de vídeos e diversos conteúdos, a influenciadora segue propondo técnicas que poderiam ajudar as pessoas a “melhorar a autoestima e alcançar um maior equilíbrio emocional”. No momento da publicação deste texto, o perfil da influenciadora encontra-se como privado.

Até o momento, Gabriela não se pronunciou sobre o assunto.