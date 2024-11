Homem morto ao saltar de speed fly no RJ era um paraquedista experiente

Familiares de José de Alencar Lima Junior revelaram que o homem, morto ao saltar de speed fly no Rio de Janeiro, era um paraquedista experiente e trabalhava como instrutor de paraquedismo. Conforme reportagem do O Globo, José de Alencar morreu aos 49 anos, após sofrer uma queda ao saltar da Pedra Bonita, em São Conrado, no Rio de Janeiro.

ANÚNCIO

Leia também: Vídeo mostra reação de pessoas a salto de speed fly que terminou em morte no Rio de Janeiro

Uma cunhada do paraquedista revelou em entrevista ao Globo que José era um experiente instrutor de paraquedismo e que ele dividia seu tempo entre temporadas no Brasil e na Alemanha. Para ela, dada a experiência do cunhado, o caso se trata de um acidente.

Segundo ela, o homem passava uma temporada no Rio de Janeiro, onde gostava de ficar nas épocas mais quentes do ano. “Ele sempre vinha ao Rio no verão porque ele amava o calor, sentia bastante falta do clima daqui. Eu não sei se ele já tinha saltado da Pedra Bonita, mas ele era muito experiente, 20 anos trabalhando com isso”. Ela ainda revela que o homem tinha planos de viajar para saltar em diversos lugares do mundo. O próximo destino seria Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Ela compareceu ao Instituto Médico Legal (IML) acompanhada da mãe, da esposa e de um amigo do instrutor que realizaram o reconhecimento do corpo do paraquedista.

Entenda o caso

Após as autoridades serem acionadas, o corpo de José de Alencar foi localizado e resgatado aproximadamente quatro horas após o acidente. O equipamento utilizado por ele não abriu completamente, sendo que essa aparentemente é a causa da queda.

Conforme a Polícia Civil do Rio de Janeiro, responsável por investigar o caso, o equipamento utilizado pelo homem será periciado. “Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias da queda”, informa a polícia por meio de uma nota.