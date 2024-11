Homem é preso após ser flagrado se masturbando enquanto a filha de 2 anos tomava banho em um hospital no interior de SP

No último domingo, dia 03 de novembro, um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso após ser flagrado se masturbando enquanto a filha, de apenas 2 anos, tomava banho em um hospital, em Sorocaba, município no interior do estado de São Paulo. As informações são do G1.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a menina estava internada na unidade hospitalar por ingerir chocolate com drogas. Ainda conforme o documento, uma das técnicas de enfermagem do hospital foi até o banheiro verificar o motivo da demora dos dois no local.

Ao olhar pelo vidro, a profissional então flagrou o homem se masturbando. A porta estava trancada e, por isso, a técnica de enfermagem não conseguiu entrar no banheiro.

A polícia foi acionada e o homem foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Mulher (DDM) e teve a prisão convertida em preventiva. A criança passará por exames no Instituto Médico Legal (IML) para verificar se houve alguma violação sexual.

Também no último domingo (03), uma jovem, de 23 anos, que está grávida, foi presa em flagrante ao tentar entrar com drogas na Penitenciária I de Guareí, que fica localizada no interior de São Paulo.

De acordo com informações do Metrópoles, em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou que a jovem mora em Taubaté e foi visitar o companheiro, que está preso no local.

E, durante a revista por scanner corporal, os agentes da penitenciária notaram a presença de um objeto suspeito. A gestante, que não teve o nome divulgado, então confessou que carregava a droga. No total, foram encontrados 55 gramas de maconha.

A jovem foi encaminhada pela Polícia Militar para a delegacia de Itapetininga e, ainda segundo a SAP, a participação do detento, companheiro da gestante presa, no caso também será investigada.