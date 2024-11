Governo do Estado anuncia linha de crédito para lojistas do Shopping 25

O governo do estado anunciou que os comerciantes afetados pelo incêndio do Shopping 25, no dia 30, serão beneficiados com uma linha de crédito de R$ 100 milhões para ajudar a sanar os prejuízos. O fogo destruiu ao menos 200 lojas.

“A preocupação imediata é com o lojista, o pequeno lojista. Aquele inquilino do shopping que ficou sem o seu local de trabalho e perdeu todo o seu material. Todo mundo que foi afetado de alguma forma com essa tragédia, vai poder contar com uma linha de crédito do Desenvolve SP, nos mesmos moldes que abrimos para as pessoas afetadas pelo apagão da Enel”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“Serão duas linhas de crédito: uma para investimento e uma de capital de giro, cerca de R$ 100 milhões nas duas linhas de crédito. Com carência de 36 meses da linha de capital de giro e 60 meses na linha de investimento”, completou.

Tarcísio também disse que os comerciantes serão realocados para outro espaço.

“Estamos em um período crítico, de final de ano, em termos de que é um período mais promissor para a movimentação do comércio. A gente quer realocar esses 600 inquilinos que estavam naquele shopping, já há mais de uma alternativa para isso. Uma delas é aproveitar a concessão que a própria prefeitura tem”, completou.

Freitas informou que eles serão colocados no Circuito de Compras, local que recebe a Feira da Madrugada.