Garoto de 12 anos tem perna dilacerada por ataque de Pitbulls

Dois ferozes pitbulls soltos na rua atacaram um garoto de apenas 12 anos que andava de bicicleta na cidade de Registro, no interior de São Paulo, na última terça-feira, dilacerando a perna do garoto e matando uma cadela que estava no local.

De acordo com a polícia, o menino volta da casa de um amigo quando percebeu os dois cães o perseguindo e rapidamente atacando sua perna. O menino gritou por socorro e um motorista não identificado jogou o carro contra os cães, conseguindo afastá-los do jovem, que já estava com a perna completamente ensanguentada.

A cadela que morreu pertencia a uma vizinha, que saiu de casa para ajudar o menino e deixou o animal fugir do quintal. Ela foi imediatamente atacada e morta pelos cães ferozes.

O garoto foi socorrido e levado para o hospital e teve que passar por uma cirurgia para estancar a hemorragia das feridas deixadas pela mordida do animal e segue internado, sem previsão de alta.

De acordo com o delegado local, os cães foram recolhidos em seguida pela dona, que mantêm mais dois filhotes da mesma raça. A tutora dos animais foi levada para a delegacia, onde respoderá por lesão corporal e omissão de cautela na guarde de animais.