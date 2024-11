Enem 2024: Supostas imagens da prova vazam na internet depois do início da aplicação

No último domingo, 3 de novembro, estudantes de todo o país prestaram o primeiro dia de provas do Enem 2024. Apesar de regras claras sobre a saída do local de provas e da fiscalização, a Polícia Federal apura supostos vazamentos que aconteceram após o início da aplicação do exame.

Conforme reportagem do Metrópoles, as imagens em questão mostram detalhes do caderno de questões, e passaram a ser compartilhadas nas redes sociais depois do início da prova, mas antes das 18 horas, horário em que os estudantes poderiam deixar as salas levando o caderno de questões.

As imagens compartilhadas mostravam o tema da redação e os textos que deveriam ser utilizados de base para desenvolvimento da argumentação, além de outras questões aplicadas ao longo do primeiro dia de provas.

Em declaração, o Ministro da Educação, Camilo Santana, revelou que uma pessoa tentou sair do local de prova com o caderno às 16h, mas não deu mais detalhes sobre esta e outras ocorrências registradas. “Por volta das 16h, uma pessoa tentou sair. A gente teve que ter todo procedimento e ela vai ser investigada pela PF”.

Desclassificações no primeiro dia de provas

Após a realização do primeiro dia de provas do Enem 2024, foram confirmadas a desclassificação de 4.999 alunos. Entre os motivos que levaram à desclassificação estão ocorrências consideradas “normais”, sendo que nenhuma intercorrência grave foi registrada.

Segundo divulgado, os motivos que levaram à desclassificação dos candidatos são variados, sendo os principais deles: